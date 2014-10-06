Террористы угрожают изъятием теплой одежды у местного населения - Тымчук

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Продолжается ротация российских войск на Донбассе. По оценкам экспертов, на сегодняшний день на территории Донбасса находится порядка 3 тыс. российских военнослужащих.

В район аэропорта в Донецке прибыла очередная партия российской бронетехники (до 10 единиц), переданная военнослужащими РФ местным боевикам с указанием «беречь технику». Также до 10 единиц российской бронетехники переброшено в район н.п.Авдеевка, сообщил Тымчук.

Кроме того, по его данным, наблюдается концентрация подразделений регулярной армии РФ в районе Докучаевск-Новотроицк-Ольгинка и Новоазовск-Коминтерново. Переброшенные сюда ранее подразделения усиливаются бронетехникой и артиллерией, идет скрытое сосредоточение резервов на этих направлениях.

Зафиксировано прибытие в район н.п. Докучаевск конвоя снабжения – до 30 грузовых автомобилей.

Отряды местных террористов, действующие в районе н.п. Донецк, требуют от руководства «ДНР» и российского командования обеспечения «зимней формой», угрожая приступить к «изъятию» теплой одежды у местного населения.

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В Станице Луганской наблюдаются стычки между отдельными группировками террористов с применением как легкого стрелкового оружия (ЛСО), так и тяжелых вооружений. В перестрелках участвуют отряды «ЛНР», российские казаки и неподконтрольные руководству «ЛНР» группы местных террористов. Также в городе присутствуют подразделения «чеченцев», которые не участвуют в противостоянии.

В районе н.п.Свердловск наблюдаются перестрелки между группами местных боевиков и казаками, прибывшими из н.п.Антрацит.

В районе Павлополь-Гнутово-Ключевое–Гранитное на протяжении последних суток отмечалась активизация диверсионно-разведывательных групп противника. Особая активность ДРГ противника отмечена в районе трассы Н20 Мариуполь–Донецк.

По данным Тымчука, минувшая ночь, начиная с 02.00, прошла без обстрелов позиций украинских войск со стороны российско-террористических войск.

Всего же за минувшие сутки, до 2.00, боевики совершили более 50 нападений на силы АТО. Дважды боевики пытались взять штурмом аэропорт «Донецк», штурмовые действия и боестолкновения были зафиксированы в районе н.п. Никишино и Попасная. Все атаки террористов были успешно отбиты.

На протяжении воскресенья массированным обстрелам подверглись позиции сил АТО: 6 раз террористы совершали огневые налеты на подразделения украинских войск в районе н.п. Счастье и Редкодуб; 4 раза боевики обстреливали позиции украинских войск в районе н.п.Никишино; 3 раза - позиции украинских сил в районе н.п.Новобахмутовка; по 2 раза наносились артиллерийский удары по н.п. Красногоровка, Невельское, Тоненьке, Старогнатовка, Пески, Чернухино, Углегорск.