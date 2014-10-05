Франция присоединится к Германии и проследит за перемирием на Донбассе

Об этом 5 октября заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы изучаем с Германией, как мы можем вместе усилить мониторинг прекращения огня и буферной зоны", - отметил Жан-Ив Ле Дриан в интервью RTL.

При этом он подтвердил, что Франция и Германия, которые ведут переговоры с ОБСЕ, предложат предоставить беспилотники, но не сообщил ничего о возможном предоставлении "живой силы".

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Также глава оборонного ведомства Франции отметил, что поставки первого из двух французских Мистралей, проданных РФ, будут зависеть от ситуации в Украине в ближайшие недели.

Как известно, в конце сентября руководители украинского и российского военных ведомств и представители ОБСЕ встретились для определения границ буферной зоны на Донбассе.

Главная цель рабочей группы - установление режима полного прекращения огня, так называемого режима "Тишины". Предполагается вывод средств поражения калибром более 100 мм на определенные расстояния и создание 30-километровой зоны разграничения, а также снятие установленных минно-взрывных заграждений в определенных районах враждующих сторон.

О создании 30-километровой буферной зоны на линии фронта в Донбассе договорились участники трехсторонней контактной группы в Минске 19 сентября.

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На Донбассе официально длится перемирие с 5 сентября, когда в Минске подписали протокол о прекращении огня.

2 октября в Мариуполь прибыла международная миссия в составе представителей Украины, РФ и ОБСЕ, которая 4 октября начала свою работу по делимитации границ буферной зоны.

Задача миссии - определения границ 30-километровой буферной зоны, которая разделит стороны конфликта в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске.

Вместе с тем в СНБО отметили, что за нарушения режима прекращения огня работа миссии затормаживается, однако на тех территориях, где этот режим выполняется, работа проводится.

"Представители миссии определяют сейчас свои маршруты, методы работы и планируют свою работу на этих территориях. Ожидаем, что уже в ближайшее время от них будут поступать результаты работы", - отметили в СНБО.