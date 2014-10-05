За сутки на Донбассе погибли двое военных, шестеро - ранены

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. По его словам, количество раненных составило 6 человек.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО также погибли двое украинских военнослужащих, количество раненых не сообщалось.