За сутки на Донбассе погибли двое военных, шестеро - ранены

13:27, 05 октября 2014
Политика
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За минувшие стуки в зоне проведения АТО погибли двое украинских военнослужащих.

REUTERS

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. По его словам, количество раненных составило 6 человек.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО также погибли двое украинских военнослужащих, количество раненых не сообщалось.

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