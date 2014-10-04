За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных - СНБО

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко

За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, количество раненных уточняется. Читайте такжеБоевики продолжают обстреливать позиции украинской армии

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