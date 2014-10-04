За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных - СНБО

13:10, 04 октября 2014
Политика
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко

Фото УНИАН

За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, количество раненных уточняется.

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