Москаль: боевики "ЛНР" обстреляли российских военных

Об этом сообщает на своем сайте председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль."Вчера с 16 до 17 состоялся бой между боевиками "ЛНР" и вооруженными силами Российской Федерации", - написал он.

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В том же городе Свердловка, который находится под контролем боевиков, у здания СБУ состоялся большой митинг местного населения, которое протестовало против действий руководства "ЛНР", невыплаты зарплат, отсутствия продуктов, разрушения банковской системы, а также против мародерства, грабежей. Этой ночью активистам митинга неизвестные бросили в дома гранаты, говорится в сообщении.