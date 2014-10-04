"Донские казаки" обстреляли Попасную на Луганщине: есть жертвы и раненые

В частности, 3 октября, так называемые "казаки", не подконтрольные "ЛНР", совершили два артобстрела города Попасная Луганской области, сообщает пресс-служба председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

"В 12.43 они обстреляли вагонный завод (пострадавших нет), а в результате второго обстрела, в 15.45, 1 человек погиб, 10 получили ранения, в том числе 3 тяжких. Повреждены жилые дома и газопровод, в результате чего город отключен от газоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что эти же боевики трижды обстреляли из установки "Град" блокпост Нацгвардии, жертв нет.

Кроме того, из “Градов” был обстрелян опорный пункт 128-й бригады в Мирной долине, а с 12.30 до 13.00 с минометов - опорный пункт возле села Троицкое. С 13.05 до 13.15 это же "войско Донское" обстреляло с. Орехово Попаснянского района - в село выпустили около 10 снарядов. Жертв и разрушений нет.

Губернатор Луганщины также информирует, что вчера с 15.00 до 15.45 в городе Ирмино, подконтрольном боевикам, в сторону Попасной и Горного было выпущено около 40 снарядов.

Читайте такжеНа Луганщине у украинцев отбирают паспортаСо стороны Веселой горы батальоны сформированных по структуре СС боевиков "Дон" и "Заря", которые не подконтрольны ни ЛНВ, ни Плотницкому лично, вчера с 22.45 до 0.35 сегодняшнего дня вели интенсивный обстрел ТЭС в городе Счастье. В 23.55 велся обстрел моста, который охраняет 92-я аэромобильная бригада, один боец ранен.