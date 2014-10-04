РФ разместила на материковой части Украины возле границы с Крымом тяжелую технику

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

«В 15.50 3 октября пограничный наряд во время несения службы на административной границе с АР Крым выявил между трассой «Каланчак - Армянск» и лесной посадкой до 10 замаскированных единиц тяжелой техники (ориентировочно танки или БТР)», - отметили в ГПСУ, добавив, что продолжается перемещение военной техники на территории АР Крым. В частности, вчера в 12.20 близ населенного пункта Красный Чабан Херсонской области пограничный наряд наблюдал на оккупированной территории полуострова движение 2 танков, 2 БТР, 1 «УРАЛа».

Читайте такжеВ Крыму замечен поезд с БТРами с надписями "За Донбасс" и "За Новороссию"Также в пограничной службе сообщили, что во время проверки территории вблизи населенного пункта Сартана Донецкой области пограничным нарядом в брошенном здании выявлены 3 единицы РПГ-26 в упаковке и 3 ящика с гранатами Ф-1.

«Боевых столкновений и обстрелов пограничных подразделений на украинско-российской границе не происходило», - отметили в ГПСУ.