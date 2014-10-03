Государство будет оказывать всестороннюю поддержку оборонному производству - Порошенко
Государство будет оказывать всестороннюю поддержку оборонному производству.
Это президент Украины Петр Порошенко подчеркнул во время посещения Львовского ремонтного бронетанкового завода, на котором ремонтируют тяжелую военную технику, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Президент ознакомился с производственными мощностями предприятия, осмотрел образец новой бронированной машины «Дозор», который будет запущен в серийное производство.
Президент подчеркнул необходимость повышения производительности и эффективности работы завода. По словам Порошенко, продукция украинских оборонных предприятий должна быть качественной, чтобы защитить украинских военных в бою.
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Обороноспособность украинской армии сегодня является важным вопросом, потому государство будет оказывать поддержку такому производству, заверил президент.
«Сделаем все, чтобы изготовить качественную машину», - подчеркнул он.
При инициативе президента было проведено испытание прочности брони новой машины «Дозор». Броня машины выдержала, пуля не прошла насквозь.
Глава государства поблагодарил работников завода за качественную работу.