Высший админсуд окончательно разрешил Хорошковскому баллотироваться в депутаты

Об этом пишет "Украинская Правда" со ссылкой на кандидата от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, который вместе с коллегами подавал иск о недопустимости участия Хорошковского в выборах.

"Мы проиграли Высший админсуд, который пустил Хорошковского на выборы. Комментариев пока нет, только отчаяние", - написал Лещенко.

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Как известно, 30 сентября суд предыдущей инстанции также позволил Хорошковскому баллотироваться.

Экс-глава СБУ отсутствовал в Украине с 28 декабря 2012 года по 21 сентября 2014 года, что является основанием для запрета участия в выборах. Однако он принес в суд документы о якобы командировке и лечение за рубежом. По словам истцов, эти документы являются фиктивными.