В ЕС шокированы убийством сотрудника Красного Креста в Донецке

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН совместном заявлении верховного представителя ЕС Кэтрин Эштон и еврокомиссара Кристалины Георгиевой.

"С шоком и глубокой скорбью мы узнали об убийстве Лорана ДюПаскье (Luarent DuPasquier), 38-летнего швейцарского сотрудника Международного Комитета Красного Креста в Донецке вчера. Наши мысли - с его семьей и друзьями, как и с его коллегами в МККК", - говорится в заявлении.

Представители ЕС отметили, что в зоне конфликта уважение к тем, кто оказывает помощь населению, отрезанному от основных услуг, является "гуманитарным императивом".

Читайте такжеЕС обеспокоен обстрелами Донецка и продолжением боевых действий на Донбассе"Мы знаем, что в том же районе были больше жертв среди гражданского населения. Продолжение обстрела жилых районов неприемлемо. Мы призываем все стороны конфликта полностью соблюдать нормы международного гуманитарного права, защиты гражданских лиц и сотрудников гуманитарных организаций и обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарных организаций", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Донецке 2 октября в результате обстрела боевиками погиб от осколочных ранений сотрудник Международного Комитета Красного Креста, а также пострадали 5 мирных жителей.