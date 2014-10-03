Порошенко назвал количество погибших за время АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с общественностью в Львовском национальном университете им. Франко, представляя программу “Стратегия-2020”.

По словам Порошенко, «за время проведения АТО в общей сложности погибли 967 украинских военнослужащих. Это и Вооруженные силы, Нацгвардия, пограничники, СБУ и добровольцы».

Читайте такжеПри выходе из Иловайска погибли 108 военнослужащих«Это ложь Кремля о тысяче погибших под Иловайском», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в конце августа бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления.

Впрочем, по словам бойцов, нужная подмога так и не поступила.

Позже российские войска обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор не было.