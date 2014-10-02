В центре Донецка снова стреляют
По состоянию на 18.30 обстановка в Донецке крайне сложная, центр города подвергся обстрелам.
Об этом сообщается на сайте горсовета Донецка.
«В 17.50 обстрелам подвергся центр города - Ворошиловский и Киевский районы. По предварительным данным, повреждены жилой многоквартирный дом №100 по ул. Университетской и административное здание по проспекту Мира 10», - говорится в сообщении.
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В связи с неспокойной обстановкой работа общественного коммунального транспорта на сегодня приостановлена.
Как сообщал УНИАН, вчера в ходе боев в Донецке погибли 9 мирных граждан и 30 получили ранения.