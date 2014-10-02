В центре Донецка снова стреляют

Об этом сообщается на сайте горсовета Донецка.

«В 17.50 обстрелам подвергся центр города - Ворошиловский и Киевский районы. По предварительным данным, повреждены жилой многоквартирный дом №100 по ул. Университетской и административное здание по проспекту Мира 10», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ районе аэропорта Донецка поднимаются клубы черного дыма (фото)Один из снарядов попал на территорию троллейбусного депо №1, расположенного по адресу улица Щорса 98, и не разорвался. Информация о пострадавших уточняется.

В связи с неспокойной обстановкой работа общественного коммунального транспорта на сегодня приостановлена.

Как сообщал УНИАН, вчера в ходе боев в Донецке погибли 9 мирных граждан и 30 получили ранения.