Боевики призывают Путина ввести войска на Донбасс (видео)
На странице SlavyanskUA в Youtube появилось видео с российским боевиком, призывающим Владимира Путина "ввести войска на территорию ЛНР и ДНР". Местный житель просит этого не делать.
"Я сам россиянин, работал в Воркуте на шахте, получал неплохие деньги, но приехал сюда. У меня здесь в Первомайске была жена, я вывез ее. 2 месяца дочке и 6 лет сыну. Я вывез их в Россию, но родители остались здесь", - говорит вооруженный мужчина в камуфляже.
После этого он обращается к Путину с требованием ввести российские войска на территорию Донецкой и Луганской областей. Боевик ссылается на то, что Путин обещал ввести войска, если на Донбассе погибнет хоть один мирный житель.
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Во время записи к боевику подходит мужчина в потрепаной одежде и просит никого не вводить на Донбасс, но боевик направляет на него автомат и говорит, чтобы тот ушел.