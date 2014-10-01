Семенченко утверждает, что по минскому меморандуму Украина должна отдать аэропорт Донецка
12:08, 01 октября 2014Политика
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Донецкий аэропорт, согласно достигнутым договоренностям о режиме прекращения огня, Украина должна отдать.
Семенченко подтвердил договоренность об обмене аэропорту / фото Facebook
Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил командир батальона "Донбасс" и кандидат в народные депутаты Семен Семенченко.
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"Донецкий аэропорт в любом случае согласно договоренностям должны были отдать. Однако для чего сегодня его удерживают и снова ставят людей под угрозу непонятно", - сказал Семен Семенченко.
Напомним, ранее председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута подтвердил информацию, что украинская сторона планирует обмен донецкого аэропорта на территории, прилегающие к Донецку.
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