СНБО: Все атаки на донецкий аэропорт отражены
За сутки боевики дважды пытались штурмовать Донецкий аэропорт, который находится под контролем украинских военных. Все атаки отбиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Боевики в очередной раз нанесли удар из артиллерии и установок «Град» по позициям Вооруженных сил Украины в районе донецкого аэропорта и дважды пытались его штурмовать», - отметил он.
«Все атаки террористов успешно отбиты», - заявил Лысенко.
По его словам, нет силы, которая бы поставила на колени украинских военных и заставила их уйти из Донецкого аэропорта.
Читайте такжеВ боях возле донецкого аэропорта ранены 18 украинских военных«Мы понимаем, какое количество боевиков и тяжелой бронированной техники находится в Донецке, сколько ее направлено на то, чтобы выбить украинских военнослужащих из Донецкого аэропорта, однако нет такой силы, которая бы украинских военных поставила на колени и заставила бы их оттуда уйти», - заявил он.
«У нас очень много и своей техники, они (украинские военные - УНИАН) не находятся в окружении, у них есть подкрепление, и они очень успешно ведут оборону аэропорта», - заверил Лысенко.
По его словам, интенсивность обстрелов аэропорта не утихает, было временное уменьшение интенсивности, даже с 7 утра понедельника прекратился огонь до 14.00, но потом опять все возобновилось.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные боевики «Донецкой народной республики» с требованием вывести украинских военных из территории аэропорта.
27 мая украинские силовики взяли под контроль аэропорт в Донецке. С того дня боевики продолжают обстрелы аэропорта.