СНБО: Все атаки на донецкий аэропорт отражены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Боевики в очередной раз нанесли удар из артиллерии и установок «Град» по позициям Вооруженных сил Украины в районе донецкого аэропорта и дважды пытались его штурмовать», - отметил он.

«Все атаки террористов успешно отбиты», - заявил Лысенко.

По его словам, нет силы, которая бы поставила на колени украинских военных и заставила их уйти из Донецкого аэропорта.

Читайте такжеВ боях возле донецкого аэропорта ранены 18 украинских военных«Мы понимаем, какое количество боевиков и тяжелой бронированной техники находится в Донецке, сколько ее направлено на то, чтобы выбить украинских военнослужащих из Донецкого аэропорта, однако нет такой силы, которая бы украинских военных поставила на колени и заставила бы их оттуда уйти», - заявил он.

«У нас очень много и своей техники, они (украинские военные - УНИАН) не находятся в окружении, у них есть подкрепление, и они очень успешно ведут оборону аэропорта», - заверил Лысенко.

По его словам, интенсивность обстрелов аэропорта не утихает, было временное уменьшение интенсивности, даже с 7 утра понедельника прекратился огонь до 14.00, но потом опять все возобновилось.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные боевики «Донецкой народной республики» с требованием вывести украинских военных из территории аэропорта.

27 мая украинские силовики взяли под контроль аэропорт в Донецке. С того дня боевики продолжают обстрелы аэропорта.