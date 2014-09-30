Bloomberg: Меркель считает, что ЕС и США ожидает затяжной украинский кризис

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, вполне возможно, что Европейский Союз и США еще очень долгое время будут втянуты в противостояние с Россией из-за ее действий в Украине, и 40-летняя история коммунистической Восточной Германии служит тому доказательством, об этом пишут Арне Делфс и Брайан Паркин в статье, которая называется "Меркель считает, что ЕС и США ожидает затяжной украинский кризис", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

«Пока я не вижу никаких изменений в позиции России», – сказала Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Александром Стуббом вчера в Берлине. «Я сама из бывшей Восточной Германии. Нам понадобилось 40 лет, чтобы преодолеть Восточную Германию. Иногда в истории нужно быть готовым к долгому пути, и не спрашивать после четырех месяцев, имеет ли смысл по-прежнему придерживаться наших требований».

Стубб, чья страна имеет самую длинную границу с Россией по сравнению с другими странами-членами ЕС, согласился, что украинский конфликт не будет решен в ближайшее время. «Эта ситуация будет продолжаться еще долго», – сказал он.

Украинская армия понесла самые большие потери с момента подписания соглашения о прекращении огня с пророссийскими боевиками 5 сентября. За последние сутки девять украинских военных были убиты и 27 ранены в результате атак, заявил вчера пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко. Конфликт, который вызвал самый большой кризис после холодной войны между Россией и союзниками по НАТО, унес жизни более 3500 человек и заставил, по меньшей мере, 615 000 человек покинуть свои дома, по оценкам ООН.

60-летняя Меркель, дочь лютеранского пастора, выросла в Восточной Германии. Государство Восточного блока было основано после Второй мировой войны в советской зоне оккупации Германии в 1949 г. Берлинская стена была разрушена после массовых протестов в 1989 г., и Восточная Германия прекратила свое существование 3 октября 1990 г., когда произошло воссоединение Германии.

«Доверие разрушено»

На протяжении холодной войны американские, английские и французские войска были размещены в Западном Берлине – часть территории, которая оказалась в ловушке за железным занавесом.

«Никто не ожидал, что Путин примет такое серьезное решение, чтобы вернуть нас в Европу периода до 1989 г.», – Петер Виттиг, посол Германии в США, сказал вчера на правительственном обеде Bloomberg в Вашингтоне.

«Доверие было разрушено политикой Путина в Украине», – сказал Виттиг. « И мне кажется, будет довольно сложно восстановить это доверие».

Финские истребители находятся в состоянии боевой готовности для перехвата иностранных самолетов после того как российские самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство самого северного члена Евросоюза. Финляндия и соседняя Швеция в прошлом месяце также договорились о более тесном сотрудничестве с НАТО, подписав соглашение, которое позволит войскам Альянса более свободно использовать территории этих двух стран.

46-летний Стубб сказал, что не будет просить о полном членстве в НАТО для Финляндии до конца своего срока пребывания в должности премьер-министра.

«Значит ли это, что мы не можем обсуждать членство Финляндии в НАТО? – сказал он, – абсолютно нет. На самом деле в Финляндии ведутся довольно оживленные и активные дискуссии о членстве в НАТО. Но только 25 % избирателей в нашей стране поддерживают вступление в НАТО. Поэтому мы, конечно, обсуждаем этот вопрос, но, возможно, придется подождать, когда ситуация улучшится».