ЕСПЧ требует от России до 17 июня объяснить захват и вывоз украинских детей-сирот

Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно вернуть в Украину детей-сирот и их воспитателей, которые были захвачены российскими террористами 12 июня в Снежном Донецкой области и незаконно переправлены в РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, такое решение ЕСПЧ принял в ответ на иск Минюста на основании правила № 39 «Временные меры» Регламента ЕСПЧ.

Кроме того, ЕСПЧ обязал Российскую Федерацию в срок до 17 июня предоставить объяснения по поводу обстоятельств, сопровождавших незаконное пересечение российской границы захваченными украинскими детьми-сиротами и их воспитателями.

Этому делу в ЕСПЧ предоставлен статус приоритетного. В результате таких оперативных действий детей везут в Украину.

Однако, по словам министра юстиции Павла Петренко, это никоим образом не освобождает лиц, которые незаконно вывезли детей за границу, от ответственности.

"ЕСПЧ продолжит рассмотрение этого дела в части сотрудничества Российской Федерации с террористами, которые незаконно вывезли украинских детей-сирот и удерживали их более суток на территории соседнего государства", - отметил Петренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью самолет с похищенными детьми из Снежного Донецкой области, которые незаконно были вывезены на территорию РФ, приземлился в Днепропетровске. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

12 июня из Снежного на оздоровление в Днепропетровскую область на автобусе выехали 25 воспитанников детдома. На выезде из города автобус захватили террористы.

После переговоров украинской стороны с представителями Пограничной службы РФ и террористами был освобожден водитель автобуса, часть детей и двое взрослых, которые сопровождали детей. Позже автобус с украинскими детьми обнаружили в Донецке Ростовской области РФ.

Как заявили в пресс-службе МИД Украины, российская сторона «незаконно разрешила перевезти на территорию РФ» 16 похищенных украинских сирот, без соответствующих разрешительных документов, а только по копиям свидетельств о рождении. Тем самым «российская сторона грубо нарушила положение соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации от 16 января 1997 года, а также взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения прав детей, в частности статей 11 и 35 Конвенции ООН о правах ребенка», - отметили в МИД Украины.

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Министр юстиции Петренко сообщил, что Украина подала заявление в ЕСПЧ относительно воздействия на Россию в вопросе возвращения похищенных детей.

По данным генконсула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, дети находились в пансионате «Донецкий» в городе Донецк Ростовской области РФ.