Джемилев подал на Россию иск в ЕСПЧ

Об этом сообщается на правительственном портале.

"16 июля Мустафа Джемилев, Министр юстиции Украины Павел Петренко и член Экспертного совета Министерства юстиции Украины Аркадий Бущенко проведут брифинг по этому иску", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву запретили въезд на территорию Крыма и РФ сроком на пять лет.

Аналогичный запрет предъявили председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.