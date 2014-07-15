Джемилев подал на Россию иск в ЕСПЧ
23:28, 15 июля 2014Политика
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Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев подал иск в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации.
Джемилев подал на Россию иск в ЕСПЧ
Об этом сообщается на правительственном портале.
"16 июля Мустафа Джемилев, Министр юстиции Украины Павел Петренко и член Экспертного совета Министерства юстиции Украины Аркадий Бущенко проведут брифинг по этому иску", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву запретили въезд на территорию Крыма и РФ сроком на пять лет.
Аналогичный запрет предъявили председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.
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