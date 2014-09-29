Силовики ограничили въезд в Лисичанск из-за предвыборных поездок кандидатов

Об этом пишет ТСН.uа со ссылкой на уполномоченного руководителя АТО в Луганской области по Лисичанску Виталия Шведова.

По его словам, в городе усилены меры безопасности из-за активизации поездок кандидатов в народные депутаты Украины, которые проводят встречи с избирателями.

"Сегодня, например, в Лисичанска приехал Юрий Бойко", - сказал Шведов.

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Он также добавил, что в целом ситуация в городе очень спокойная. При этом иногда на блокпостах со стороны Луганска раздаются выстрелы.

"Обычно это предупредительные выстрелы, когда кого-то заметят в "зеленке". А так у нас все очень спокойно", - заявил Шведов.

Как сообщал УНИАН, выборы на Луганщине можно будет провести лишь в 5 округах из 11.