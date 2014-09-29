Выборы на Луганщине можно провести лишь в 5 округах из 11

Об этом сказала на пресс-конференции в УНИАН бывшая и.о. председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина.

По ее словам, «выборы будут проводиться в 5 округах, но даже в этих округах не вся территория будет голосовать», поскольку в части населенных пунктов невозможно проголосовать, потому что «там идут военные действия».

Веригина добавила, что речь идет о возможности проведения выборов в округах с центрами в Лисичанске, Северодонецке, Сватово, Рубежном, Беловодске.

Веригина отметила, что «мы сделаем все для того, чтобы выборы там прошли, но это будет очень сложно, а кандидатов по другим мажоритарным округах от Луганщины мы не получим».

Читайте такжеСамоназначенные выборы на Донбассе не будут признаны - ПорошенкоПо ее словам, в мае очень трудно было проводить президентские выборы, потому что «постоянно работали диверсионные группы», но они были проведены, потому что была принципиальная позиция - Украине нужен был легитимный президент. В то же время она выразила мнение, что в Луганской и Донецкой областях нужно было ввести военное положение.

Говоря о ситуации на Луганщине, Веригина подчеркнула, что со стороны так называемой «ЛНР» перемирие не выполняется и «ежедневно идет обстрел украинской территории, ежедневно летают беспилотники, ежедневно летают российские вертолеты, ежедневно идет обстрел Счастья, в частности, по мирному населению, по больнице, по ТЭС».