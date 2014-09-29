На Харьковщине свалили еще один памятник Ленину

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Это просто праздник какой-то! Харьковская область показала сегодня, что Харьковщина это Украина! И так будет всегда!", - сообщил Геращенко в социальной сети.

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