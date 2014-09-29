На Харьковщине свалили еще один памятник Ленину
03:11, 29 сентября 2014Политика
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В райцентре Дергачи Харьковской области также упал местный памятник Ленину
В райцентре Дергачи Харьковской области также упал местный памятник Ленину / opgks.info
Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Это просто праздник какой-то! Харьковская область показала сегодня, что Харьковщина это Украина! И так будет всегда!", - сообщил Геращенко в социальной сети.
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Как сообщал УНИАН, в воскресенье вечером в Харькове сбросили крупнейший в Украине памятник Ленину.
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