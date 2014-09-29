Геращенко: Есть примета - где нет Ленина, там нет войны

"Есть народная примета – там, где нет памятников Ленина, там нет войны! Похоже на то! В Луганске и Донецке их стерегут как зеницу ока. Результат известен. Там, где этот идол, продолжает литься кровь", – пишет Геращенко.

По словам советника Авакова, пророссийские комментаторы упрекают его в том, что он солгал, когда заявил о том, что митинг в Харькове прошел цивилизованно и по- европейски. Вместо этого на площади Свободы происходит вандализм со сносом памятника Ленину.

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"Отвечаю гонителям и клеветникам на меня: сегодня мирная акция действительно проходила по-европейски и цивилизованно. Просто эта акция опоздала на 23 года. Сносить памятники тиранам надо было сразу же после крушения советской империи, что и было сделано по всей Европе и значительной части Украины", – заявил Геращенко.

По его словам, в Европе, кроме Беларуси, европейской части РФ и Восточной Украины, памятников Ленину не осталось, "кроме редчайших случаев", когда памятники служат для привлечения туристов.

28 сентября участники проукраинского митинга в Харькове свалили стоявший на площади Свободы памятник Ленину.