Бильдт: "ДНР" и "ЛНР" станут "народными республиками без народов"
Луганская и Донецкая "народные республики" в краткосрочной перспективе останутся без населения.
Такое мнение выразил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в интервью немецкому изданию The European, сообщает Гордон.ua.
"Регионы, которые находятся в неопределенном состоянии под воздействием России за пределами ее границ, в конечном итоге станут "народными республиками без народов", – сказал дипломат.
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Глава МИД Швеции также отметил, что конфликт в Украине пребывает в процессе замораживания с постоянной угрозой применения Россией дальнейшей силы. Стратегией Запада, по словам Бильдта, в этой ситуации должно быть сдерживание конфликта, пока не появится возможность его долгосрочного решения.
"Путин дал понять, что не примет поражение своих "друзей" на Донбассе. Это точка. У Украины нет другой реальной возможности в краткосрочной перспективе, кроме как жить с этой реальностью", – отметил Бильдт.