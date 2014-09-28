Бильдт: "ДНР" и "ЛНР" станут "народными республиками без народов"

Такое мнение выразил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в интервью немецкому изданию The European, сообщает Гордон.ua.

"Регионы, которые находятся в неопределенном состоянии под воздействием России за пределами ее границ, в конечном итоге станут "народными республиками без народов", – сказал дипломат.

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Глава МИД Швеции также отметил, что конфликт в Украине пребывает в процессе замораживания с постоянной угрозой применения Россией дальнейшей силы. Стратегией Запада, по словам Бильдта, в этой ситуации должно быть сдерживание конфликта, пока не появится возможность его долгосрочного решения.

"Путин дал понять, что не примет поражение своих "друзей" на Донбассе. Это точка. У Украины нет другой реальной возможности в краткосрочной перспективе, кроме как жить с этой реальностью", – отметил Бильдт.