Порошенко заверил, что никакие изменения к СА с ЕС не будут вноситься

Об этом глава государства заявил в интервью на телеканале 1+1 в воскресенье вечером.

”Текст Соглашения (об ассоциации - УНИАН) без каких-либо изменений остается таким, каким я его подписал 27 числа (июня - УНИАН)”, - сказал президент.

Порошенко подчеркнул также, что 16 сентября - день ратификации Соглашения - войдет в историю как день объединения Украины и Европы.

Читайте такжеПутин требует масштабных изменений в ассоциации Украины с ЕС - СМИ

”Украине верят в мире, Украине помогают в мире”, - добавил глава государства.

Порошенко вместе с тем подчеркнул, что стране необходимы реформы. И одним из ключевых вопросов, по его словам, является борьба с коррупцией, и именно поэтому он будет требовать от парламента обязательно проголосовать за закон об антикоррупционном бюро.