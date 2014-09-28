Порошенко заверил, что никакие изменения к СА с ЕС не будут вноситься

23:23, 28 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко вновь заверил, что никакие изменения в Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не будут вноситься.

єс

Об этом глава государства заявил в интервью на телеканале 1+1 в воскресенье вечером.

”Текст Соглашения (об ассоциации - УНИАН) без каких-либо изменений остается таким, каким я его подписал 27 числа (июня - УНИАН)”, - сказал президент.

Порошенко подчеркнул также, что 16 сентября - день ратификации Соглашения - войдет в историю как день объединения Украины и Европы. 

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”Украине верят в мире, Украине помогают в мире”, - добавил глава государства.

Порошенко вместе с тем подчеркнул, что стране необходимы реформы. И одним из ключевых вопросов, по его словам, является борьба с коррупцией, и именно поэтому он будет требовать от парламента обязательно проголосовать за закон об антикоррупционном бюро.

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