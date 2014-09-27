В зоне АТО продолжается работа международной контактной группы по координации прекращения огня
В зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) продолжает работу группа по координации вопросов относительно прекращения огня, в состав которой входят представители украинских ВС, мониторинговая группа ОБСЕ и российские военные.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
По его словам, «российские представители во главе с заместителем командующего сухопутных войск ВС России генерал-лейтенантом Александром Ленцовим сейчас находятся в Донецке».
Читайте такжеВ СНБО сообщили об ослаблении поддержки боевиков со стороны РФ«До часу ночи там велась встреча россиян с представителями незаконных вооруженных формирований относительно установления режима тишины. Сейчас российские представители не вернулись, результатов этой встречи у нас нет», - сказал Полевой.
Напомним, за прошлые сутки в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб один военнослужащий, ранены 8.