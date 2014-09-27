За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, ранены 8 - СНБО

14:09, 27 сентября 2014
Армия
1 0

За минувшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, ранены 8.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. 

Читайте такжеБоевики продолжают обстреливать силы АТО, самая тяжелая ситуация - под Дебальцево

По его словам, незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрел позиций вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, располагающихся в районе аэропорта Донецка.

«Не прекращается обстрел в районе Донецкого аэропорта. Самые массивные обстрелы были осуществлены боевиками в районе населенных пунктов Малая Орловка, Орло-Ивановка, Ридкодуб Донецкой области и города Счастье Луганской области», - сообщил Полевой.

Он также отметил, что в течение суток незаконные вооруженные формирования не единожды осуществляли обстрелы позиций АТО, а также гражданских объектов. В городе Счастье повреждены городская больница, военная комендатура, ЖЭК и ПТУ№50. В результате обстрела погибла женщина, ранены 16 человек, трое в тяжелом состоянии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter