Россия подтвердила участие военных в контактной группе на Востоке - BBC

Об этом сообщает пресс-служба МИД, сообщает BBC Украина.

Как отметили дипломаты, роль российской стороны в качестве члена контактной группы заключается в том, чтобы "во взаимодействии с миссией ОБСЕ оказывать этому процессу необходимое содействие".

Ранее в МИД России опровергали информацию, что в Донецкой области проходит встреча российских и украинских военных.

"Все вопросы, связанные с реализацией режима прекращения огня, обсуждаются между представителями украинской стороны и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики продолжают обстрелы позиций АТО, "контактная группа" должна начать работу сегодняВ пятницу пресс-центр АТО сообщил, что на востоке Украины начала работу группа по "контролю и координации вопросов относительно прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон".

По информации украинских военных, в состав группы вошли представители украинской стороны, мониторинговой миссии ОБСЕ и 76 военнослужащих России.