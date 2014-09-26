Яценюк в Нью-Йорке представил План восстановления Украины

В ходе встречи Арсений Яценюк представил правительственный План действий «Восстановление страны», сообщает пресс-служба Кабмина.

Во время встречи было договорено о конкретной практической поддержке плана правительственных реформ. Американские компании окажут экспертную помощь в реализации планов правительства в вопросах борьбы с коррупцией, либерализации экономики и упрощения регуляторного поля.

«Перед нами есть и вызовы, и возможности. Иметь одну революцию, одну войну и двое выборов - нелегко для того, чтобы управлять процессом и воплощать реформы. Но, несмотря на это, мы сделали все для стабилизации финансовой ситуации в Украине и чтобы проложить путь к дальнейшим реформам», - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что правительство Украины приняло несколько пакетов жесткой экономии.

Он отметил, что правительство сделало все, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине: «Мы подписали соглашения с МВФ, Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком. Благодаря этой поддержке мы выполняем свои обязательства и будем это делать в сегодняшних условиях. Ведь для правительства важно иметь репутацию и доверие международных инвесторов».

Читайте такжеМВФ и ВБ остаются пока единственными инвесторами в экономику Украины - Яценюк

Основная задача сегодня, по его словам, - решить ситуацию с безопасностью в стране и добиться «деэскалации вооруженного конфликта, который несколько месяцев назад развернула Россия».

Глава правительства напомнил, что через месяц в Украине состоятся досрочные парламентские выборы: «После выборов будет новый Парламент и новая коалиция, которая должна быть прореформистской и проевропейской».

Ключевой вызов для Украины, по словам премьера, - ускорить процесс необходимых реформ.

Основная реформа, по его убеждению, - антикоррупционная. Яценюк сообщил, что Правительство Украины внесло в парламент законопроект, который предусматривает создание Национального антикоррупционного бюро, антикоррупционной стратегии, изменение системы мониторинга жизни госслужащих - «не тех, кто работает на низших ступенях, а тех, кто занимает высшие должности, начиная от президента и заканчивая премьер-министром и членами правительства».

Читайте такжеРада отложила рассмотрение антикоррупционного законопроекта на 14 октября

Второй шаг, подчеркнул он, - преодолеть коррупцию в государственных компаниях. «Лучший путь сделать это - приватизировать их», - подчеркнул Яценюк, отметив, что правительство уже внесло в Раду проект закона о приватизации.

Он обратился к представителям инвестиционных кругов США: «Мы будем рады видеть вас как инвесторов, которые приобретут украинские госкомпании».

Третий шаг, по словам премьера, - это налоговая реформа: «Мы хотим минимизировать количество налогов и увеличить ставки налогов. Но, с другой стороны есть вопросы бюджетных расходов, огромной дыры в Пенсионном фонде, как покрыть наши социальные программы. Мы стремимся найти сбалансированное решение».

«Правительство предложило налоговую реформу и ожидает, что парламент примет ее и в 2015 году у нас будет новый налоговый режим», - сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что двигателями для украинской экономики считает сельское хозяйство и энергетику.

Он обратился к представителям деловых кругов стать инвесторами в эти секторы украинской экономики и сообщил, что состоялся ряд переговоров относительно этого между Кабмином и Правительством США и ЕС: «Если мы будем действовать сообща, мы можем играть очень серьезную экономическую роль и получать вместе экономические выгоды».

Читайте такжеАграрии предложили программу реанимации АПК и сельского хозяйства

«Мы очень сильны в сфере сельского хозяйства. И можем стать даже ведущими в сельском хозяйстве, если будем действовать прежде всего с США и рядом стран ЕС», - отметил Яценюк.

Он напомнил, что Украина ратифицировала Соглашение об Ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли: «Решением Европейской комиссии Украина получила отсрочку в год, что позволяет Украине зайти на европейский рынок без ограничений, а мы на год получили дополнительную защиту для украинского рынка».

«Но мы решительны в имплементации Соглашения с ЕС и в том, чтобы сделать украинскую экономику конкурентоспособной. Хочу выразить политическую волю этого правительства - мы имплементируем Соглашение о ЗСТ и пойдем дальше. Это единственный шанс улучшить украинскую экономику», - сказал премьер.

«Понятно, что мы можем что-то потерять в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе мы получим гораздо больше», - убежден Яценюк.

Еще один двигатель экономики - энергетика - является, по словам главы правительства, «и вызовом, и возможностью». Он напомнил, что 26 сентября состоятся трехсторонние переговоры по поставкам газа на уровне Украины, ЕС и России. Он также отметил, что украинская сторона подала в суд на российский «Газпром»: «Нужно около года, чтобы получить решение Стокгольмского арбитражного суда. Но мы убеждены, что это правильный путь, как решить проблему энергетики и завершить дебаты с российским «Газпромом».

По его словам, Украине не хватает около 5 млрд кубометров природного газа, чтобы пройти зиму: «Однако мы имеем очень большие шансы пройти зиму даже имея 17 млрд кубометров природного газа в украинских газохранилищах».

Арсений Яценюк напомнил, что правительство обеспечило реверсные поставки газа из Словакии, Венгрии и Польши, заменив таким образом около 60% российского газа.