Генсек Совета Европы: Украина столкнулась с открытой военной агрессией на своей территории

В Совете Европы считают, что Украина столкнулась с открытой военной агрессией на своей территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

“Мы понимаем, что Украина и украинский народ столкнулись сейчас с ситуацией открытой военной агрессии на территории Украины”, - сказал он.

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По словам Ягланда, эта ситуация является следствием недоработок европейских организаций, которые были созданы после Второй мировой войны, в том числе и Совета Европы, который был создан для предупреждения возникновения подобных конфликтов на территории Европы.

“Очевидно, есть четкое нарушение территориальной целостности Украины, а также принципа верховенства права, поскольку в уставе Совета Европы записано, что страны обязаны разрешать мирным путем все конфликты на территории стран-членов организации”, - сказал Ягланд.

По его словам, сейчас главным является вопрос о том, как можно достичь деэскалации конфликта мирным путем и какие шаги нужно предпринять, чтобы найти путь, который бы отвечал принципу работы организации.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Киев заявил о начале нескрываемого ввода Россией своих войск на территорию Украины.

По обнародованным сегодня данным СНБОУ, на Донбассе действуют по меньшей мере 4 тактических группы российской армии численностью 1,6 тыс. чел.

НАТО на прошлой неделе оценивало количество российских военных в Украине по меньшей мере в более чем тысячу.

Официально Россия продолжает утверждать, что не имеет никакого отношения к пророссийским боевикам, которые с апреля 2014 года воюют с украинскими силовиками, вопреки неопровержимым доказательствам ее поддержки их современным оружием и живой силой.