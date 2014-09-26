МИД Украины показал, где находится настоящая Новороссия

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в Твиттере.

Таким образом ведомство отреагировало на употребление МИДом РФ термина "Новороссия".

Читайте такжеМИД России впервые официально признал "Новороссию"

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел РФ впервые употребило термин "Новороссия" к контролируемой террористами частей Донецкой и Луганской областей на официальном уровне.

Об этом свидетельствует сообщение ведомства относительно переговоров Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри.

В частности, по версии МИД России, в рамках встречи обсуждалось "налаживание диалога между властями Киева и руководством Новороссии".

Термин Новороссия в сообщении используется осознанно и без кавычек