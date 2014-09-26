МИД Украины показал, где находится настоящая Новороссия
Новороссия - это село Штоковского района, Приморского края РФ.
Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в Твиттере.
Таким образом ведомство отреагировало на употребление МИДом РФ термина "Новороссия".
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#Україна#Ukrainepic.twitter.com/erVR3KGL5g
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) Вересень 25, 2014
Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел РФ впервые употребило термин "Новороссия" к контролируемой террористами частей Донецкой и Луганской областей на официальном уровне.
Об этом свидетельствует сообщение ведомства относительно переговоров Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри.
В частности, по версии МИД России, в рамках встречи обсуждалось "налаживание диалога между властями Киева и руководством Новороссии".
Термин Новороссия в сообщении используется осознанно и без кавычек