Под контролем «ЛНР» находится 64% населения Луганской области – председатель ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской ОГА, по словам Москаля, «на 1 сентября этого года все население Луганской области составляет приблизительно 2 млн 225 тыс. человек (точные данные привести невозможно, учитывая значительную миграцию с территории, подконтрольной «ЛНР»). 26,1% население области находится на территории, которая контролируется украинским правительством, еще 9,5% — на территории, которая частично контролируется украинским правительством».

По словам Москаля, подконтрольная Украине территория Луганской области превышает территорию «ЛНР», однако боевики удерживают под контролем большие города области — Луганск (полностью, кроме г. Счастья, которое входит в Луганский горсовет, но фактически находится под контролем Украины), Краснодон, Лутугино, Перевальск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Красный Луч, Первомайск, Ровеньки, с. Свердловка, Стаханов. Кроме того, ЛНР контролирует Антрацитовский район, Перевальский район, Славяносербский район и частично Попаснянский район.

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ОГА обращается к жителям Украины и иностранным гостям с просьбой воздержаться от поездок в данные регионы, поскольку гарантировать безопасность граждан там невозможно. На территории ЛНР нет единого центра управления, она разделена на сферы влияния разрозненных боевых формирований, говорится в сообщении.