Если Украина сдаст Соглашение об ассоциации, конфликт с РФ будет завершен очень быстро - Ромпей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ромпей заявил в своем традиционном выступлении перед дипломатами стран Европейского Союза.

«Этот конфликт не имеет военного решения, но на этом этапе нет и политического решения, потому что нет политической воли России», - сказал президент Европейского Совета.Читайте такжеКэмерон: Россия под дулом автомата вынуждает Украину отказаться от демократического выбора

Ромпей отметил, что кризис в Украине является самой большой угрозой европейскому порядку безопасности после завершения «холодной войны».

«Вторжение России в Крым отметило поворотный пункт», - считает он.

Президент Европейского Совета также выразил мнение, что в ситуации с агрессией РФ против Украины ЕС «не выступает в обычной роли партнера».

«На сей раз мы – сторона решения, чтобы не сказать – сторона кризиса. Если Украина сдаст Соглашение об ассоциации, конфликт будет завершен очень быстро. Но они этого не сделают. После Майдана - это столкновение ценностей», - убежден Ромпей.

Он отметил, что этот конфликт начался, как конфликт в Украине, но «это был европейский выбор украинцев, который вызвал реакцию России и ее дестабилизирующие действия».

Ромпей отметил, что, приняв решение применить к России санкции третьего уровня, ЕС «никогда не заходил так далеко со страной, которая находится так близко».

«28 стран смогли остаться едиными. И мы это сделаем опять с новой волной санкций. Но не достаточно только собрать наши государства-члены вместе. Нам нужна большая коалиция. Конечно, мы в контакте с «Большой семеркой», через несколько дней – саммит НАТО», - сказал президент Европейского Совета.Читайте такжеУкраина и Европарламент договорились синхронно ратифицировать Соглашение об ассоциации

Справка УНИАН. РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

С 15 апреля в Донецкой и Луганской областях продолжается антитеррористическая операция.

В конце августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который расположен неподалёку от Мариуполя.

Украина заявила о нескрываемой агрессии россиян и призвала западный мир отреагировать на нее.

По данным СНБОУ, на сегодня на Донбассе действуют по меньшей мере 4 тактических группы российской армии численностью 1,6 тысячи человек.