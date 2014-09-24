В ЕС не понимают грез России об СССР - Ромпей

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом в своем выступлении в университете Принстон (США) заявил президент Европейского совета Херман Ван Ромпей, отвечая на вопросы студентов о ситуации в Украине.

"Россия все еще мечтает о прошлом, о бывшем Советском союзе. Нам в Европе трудно понять почему. У нас в ЕС есть Великобритания, Франция, Германия – все они - сверхгосударства. Но они (власти РФ.- УНИАН) отказались от этой мечты и перевернули страницу. Евросоюз – это четкий знак, что прошлое – позади, и начался новый раздел истории. Но Россия – не на этом этапе. Они должны понять, что существует новый мир”, - сказал он.

Читайте такжеПорошенко и Ромпей обсудили ситуацию на ДонбассеПрезидент Европейского совета отметил, что "вполне очевидно, что Украина всегда будет иметь особые отношения с Россией, даже если у них будут тесные связи с нами".

"Но перед тем, как мы опять начнем иметь дело с Россией, мы должны восстановить доверие, а обещания должны выполняться. Но этого не было в последние месяцы. Наша цель – иметь свободную по-европейски думающую демократическую и богатую Украину, которая имеет хорошие отношения с Россией. С нашей стороны мы будем иметь дело с Россией как с соседом, но условий для этого еще нет”, - подчеркнул Херман Ван Ромпей.

Как сообщал УНИАН, вчера представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон заявила о готовности ЕС пересмотреть санкции против РФ в случае реального прекращения огня на Донбассе.