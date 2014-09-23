Порошенко поблагодарил спикера Конгресса США за поддержку Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко с Бейнером.

Порошенко также поблагодарил Бейнера за возможность выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса США во время его визита в Вашингтон 18 сентября.

«Обращение с высокой трибуны Конгресса было очень волнующим моментом, который привлек еще более широкое внимание к ситуации в Украине, а также к нашим совместным усилиям восстановить мир. Мы стремились показать, что руководствуемся демократическими ценностями, которые нас объединяют», - заявил глава государства.

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Бейнер высоко оценил позицию Порошенко и отметил, что американские парламентарии продемонстрировали значительную поддержку Украины.

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Порошенко также отметил единогласное принятие Комитетом по внешним делам Сената США Акта в поддержку свободы Украины. По его убеждению, это решение является очень важным для Украины в ее отстаивании своей территориальной целостности, суверенитета и стремлении восстановить мир.