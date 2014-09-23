Порошенко поблагодарил спикера Конгресса США за поддержку Украины

19:15, 23 сентября 2014
Политика
1 0

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил спикера Палаты представителей Конгресса США Джона Бейнера за поддержку Украины. 

Порошенко подякував Бейнеру / president.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко с Бейнером.

Порошенко также поблагодарил Бейнера за возможность выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса США во время его визита в Вашингтон 18 сентября. 

«Обращение с высокой трибуны Конгресса было очень волнующим моментом, который привлек еще более широкое внимание к ситуации в Украине, а также к нашим совместным усилиям восстановить мир. Мы стремились показать, что руководствуемся демократическими ценностями, которые нас объединяют», - заявил глава государства.

Читайте такжеЭксперты из США и Канады помогут Украине преодолеть энергетический кризис

Бейнер высоко оценил позицию Порошенко и отметил, что американские парламентарии продемонстрировали значительную поддержку Украины.

Читайте такжеПрезидент: США будут участвовать в переговорах с Путиным

Порошенко также отметил единогласное принятие Комитетом по внешним делам Сената США Акта в поддержку свободы Украины. По его убеждению, это решение является очень важным для Украины в ее отстаивании своей территориальной целостности, суверенитета и стремлении восстановить мир.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter