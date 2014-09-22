В грузовиках третьего гумконвоя РФ везли боеприпасы – Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По его словам, сейчас привезенное "подкрепление" для российских наемников и боевиков разгружают на складах, контролируемых самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

"Также с последним "гуманитарным конвоем" из РФ на Донбасс прибыли боеприпасы, которые разгружаются на складах как "ДНР", так и "ЛНР", - сообщил Тымчук.

Читайте такжеОкраины Мариуполя обстреливают из "Градов" уже третьи сутки подряд - СМИКроме того, по его словам, в районе Снежного и Красного Луча разворачиваются "тыловые органы" (склады и ремонтные мастерские), а также созданы перевалочные базы.

"Часть грузов, прибывающих из России (в основном боеприпасы, амуниция и снаряжение), переправляются далее в район н.п. Тельманово и далее на юг. Через Новоазовск из РФ прибывает тяжёлая техника и вооружение", – пояснил журналист.

Читайте такжеУкраина готова вывести войска из буферной зоны Донбасса одновременно с российскими Одновременно руководство "ДНР" и "ЛНР" выдвигает к боевикам жесткое требование беречь технику и вооружение, аргументируя это тем, что в ближайшем будущем поток ВВТ из России прекратится, и российским военным командованием предложено "Новороссии" создавать собственную ремонтную базу.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики и российские наемниики в общей сложности обстреляли позиции сил украинских военных не менее 40 раз.