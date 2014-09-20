Войска РФ до сих пор не покинули Украину, а "режим прекращения огня не действует" - НАТО

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава.

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"Что касается российских войск на территории Украины - да, они все еще находятся в пределах страны", - заявил Бридлав в Вильнюсе, где проходит встреча высшего военного командования НАТО, передает Украинская правда.

Вместе с тем Бридлав выразил надежду, что новая "мирное соглашение" (Меморандум об урегулировании ситуации на востоке Украины - ред) предоставит определенный прогресс в этом вопросе (выводе войск РФ).