Войска РФ до сих пор не покинули Украину, а "режим прекращения огня не действует" - НАТО
20:28, 20 сентября 2014Политика
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В НАТО заявили, что российские войска до сих пор не покинули территорию Украины, а "режим прекращения огня не действует".
Филипп Бридлав. Фото: stripes.com
Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава.
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"Что касается российских войск на территории Украины - да, они все еще находятся в пределах страны", - заявил Бридлав в Вильнюсе, где проходит встреча высшего военного командования НАТО, передает Украинская правда.
Вместе с тем Бридлав выразил надежду, что новая "мирное соглашение" (Меморандум об урегулировании ситуации на востоке Украины - ред) предоставит определенный прогресс в этом вопросе (выводе войск РФ).
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