Президент ФРГ поддержал идею расширения НАТО и осудил ложь России

Вместе с тем в интервью дюссельдорфской газете Rheinische Post, опубликованном в пятницу, 19 сентября, Гаук обвиняет Москву в том, что она, прячась за мнимой угрозой со стороны Запада, ограничивает права других народов на самоопределение.

Об этом пишет "Немецкая Волна".

Глава немецкого государства подчеркнул, что критикует Россию не как страну, а ее власть. "Когда я смотрю на Россию, я вижу не только правительство, но и управляемых им. Их судьба и является основанием для моей критики Кремля", - отметил Гаук.

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Президент ФРГ раскритиковал тех, кто "с пониманием" относится к позиции России в украинском конфликте и утверждает, что не надо добиваться от Москвы согласия на прозападный курс Украины.

"Приоритетным является право наций на самоопределение, - подчеркнул Гаук. - Я не могу допустить, что мы угодливо будем считаться с уязвимостью России, чем с правом на самоопределение украинского населения".

Президент ФРГ также положительно отозвался о "чрезвычайно ответственных" действия правительства в Берлине в связи с украинским кризисом и поддержал расширение НАТО на восток.

"У наших соседей есть право вступить в НАТО", - заявил Гаук. Он добавил, что важнейшую рольт играет то, что это не только политический, но и оборонительный альянс. Вместе с тем, президент Германии подчеркнул, что не ожидает, что кризис в Украине повлечет за собой военную угрозу в Центральной Европе.