В КПУ говорят, что соглашение подписали лишь две фракции: при чем тут остальные?
Мартынюк: выполняйте на здоровье
|Адам Мартынюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал член фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК сегодня во время круглого стола в ВР.
По его словам, вариант соглашения не решает вопроса о «письме трех» по поводу присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.
А.МАРТЫНЮК еще раз напомнил, что фракция КПУ предлагает в ближайшее время провести референдум относительно НАТО.
Он подчеркнул, что в Украине вводится новое понятие «согласительное право», то есть решаются вопросы с помощью различных политических соглашений.
Вместе с тем депутат КПУ отметил, что фракция коммунистов предлагает принять законопроекты, касающиеся возвращения имущества базовых отраслей народного хозяйства, относительно объявления Украины внеблоковой страной, о продлении моратория на продаж земель сельскохозяйственного назначения, а также отменить запрет на смертную казнь.
А.МАРТЫНЮК отметил, что в предложенном политическом соглашении, в частности, предусматривается, что все 5 фракций берут обязательство выполнять коалиционное соглашение, подписанное БЮТ и НУ-НС.
Он считает это странным, поскольку данное соглашение подписали две политических силы. «Выполняйте на здоровье», при чем здесь другие политические силы», - заявил А.МАРТЫНЮК.