В КПУ говорят, что соглашение подписали лишь две фракции: при чем тут остальные?

Коммунистическая партия Украины не видит возможности начать работу Верховной Рады, поскольку политическое соглашение не решает возникших проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал член фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК сегодня во время круглого стола в ВР.

По его словам, вариант соглашения не решает вопроса о «письме трех» по поводу присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

А.МАРТЫНЮК еще раз напомнил, что фракция КПУ предлагает в ближайшее время провести референдум относительно НАТО.

Он подчеркнул, что в Украине вводится новое понятие «согласительное право», то есть решаются вопросы с помощью различных политических соглашений.

Вместе с тем депутат КПУ отметил, что фракция коммунистов предлагает принять законопроекты, касающиеся возвращения имущества базовых отраслей народного хозяйства, относительно объявления Украины внеблоковой страной, о продлении моратория на продаж земель сельскохозяйственного назначения, а также отменить запрет на смертную казнь.

А.МАРТЫНЮК отметил, что в предложенном политическом соглашении, в частности, предусматривается, что все 5 фракций берут обязательство выполнять коалиционное соглашение, подписанное БЮТ и НУ-НС.

Он считает это странным, поскольку данное соглашение подписали две политических силы. «Выполняйте на здоровье», при чем здесь другие политические силы», - заявил А.МАРТЫНЮК.