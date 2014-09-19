Люстрации в Украине будет предшествовать большая организационная работа, - эксперт

«Речь идет о создании инструментов, тех же люстрационных комиссий. Это сложная задача, особенно в регионах. В них должны войти люди, которые пользуются доверием общества, порядочные, преданные делу и способны обеспечить люстрации», - подчеркнула она.

«Это уникальное и масштабное задание. Ничего подобного в Украине раньше мы не делали», - добавила Ярина Журба.

Вместе с тем, по ее словам, люстрация должна проводиться продуманно. «Она не должна иметь исключений с одной стороны, а с другой - нельзя, чтобы люстрация использовалась для возведения любых счетов», - подчеркнула эксперт.

Напомним, что Закон «Об очищении власти» был принят Верховной радой 16 сентября под бешеным давлением общественности. Его поддержал 231 депутат при необходимых 226. Не хотели голосовать бывшие «регионалы» и коммунисты. 100% голосов за этот закон отдала только фракция ВО “Свобода”.

«Это, безусловно, наша идеологическая победа. Конечно, этот вариант закона достаточно мягкий и лояльный по сравнению с теми документами, которые принимались в странах Восточной Европы после падения коммунистического режима в начале 90-х годов прошлого века. Несмотря на это, сейчас сделан очень важный шаг на пути к очищению власти», - отметил Тягнибок. Он также отметил, что внедрение реальной люстрации станет главной целью Свободы в следующем парламенте.