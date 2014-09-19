В четырех районах Донецка слышны звуки залпов из тяжелых орудий и взрывы

Как отмечается на сайте Донецкого городского совета, по состоянию на 12.30 работают городские коммунальные службы и аварийные бригады предприятий.

В связи с неспокойной обстановкой в Петровском районе автобусы по маршруту № 42 пока следуют до шахты №21.Читайте такжеЗа сутки в Донецкой области боевики угнали 18 автомобилей

В 10.50 произошло аварийное отключение 6 подстанций в Калининском районе. На данный момент энергоснабжение 4-х из них восстановлено. Кроме того, бригады энергоподающих предприятий работают в Киевском и Куйбышевском районе, где после вчерашнего обстрела были обесточены 5 подстанций.

В то же время относительно стабилизировалась подача воды в Куйбышевский район, за исключением поселков I и II Админплощадки, куда осуществляется подвоз технической воды для бытовых нужд.

За прошедшие сутки удалось частично выровнять водоснабжение в Петровском районе. Вода стала поступать в поселок Шахты 29. Сегодня специалисты КП «Донецкгорводоканал» продолжают работать в этом направлении, чтобы улучшить водоснабжение поселка.Читайте такжеРФ перебрасывает армию в Донецк, заменяя ее в других районах на отряды местных боевиков

18 сентября не удалось запустить Южный водопроводный узел из-за отсутствия воды в резервуарах. В связи с этим не осуществлялось водоснабжение в микрорайонах Мирный, Солнечный, Голубой и Звездный.

"Сегодня КП «Донецкгорводоканал» прикладывает все усилия, чтобы запустить водоузел, идет пополнение резервуаров", - отметили в горсовете.