Россия продолжает разведку: беспилотник нарушил границу Украины под Мариуполем
15:04, 18 сентября 2014Политика
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Россияне продолжают активную воздушную разведку с использованием беспилотников.
Иллюстративное изображение: пограничники / dpsu.gov.ua
За сутки российские беспилотники трижды нарушали воздушное пространство Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.
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"Россияне продолжают активную воздушную разведку с использованием беспилотников. В течение суток пограничники зафиксировали 3 таких случая. Один беспилотник был зафиксирован под Мариуполем и два – на административной границе с временно оккупированным Крымом", - сообщил Лысенко.
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