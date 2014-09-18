Россия продолжает разведку: беспилотник нарушил границу Украины под Мариуполем

За сутки российские беспилотники трижды нарушали воздушное пространство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

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"Россияне продолжают активную воздушную разведку с использованием беспилотников. В течение суток пограничники зафиксировали 3 таких случая. Один беспилотник был зафиксирован под Мариуполем и два – на административной границе с временно оккупированным Крымом", - сообщил Лысенко.