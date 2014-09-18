Центральную площадь Горловки назовут в честь убитого депутата Рыбака, считает Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что центральная площадь Горловки будет названа в честь городского депутата Владимира Рыбака, которого террористы убили за то, что он сорвал флаг так называемой "ДНР" с городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на совместном заседании палат Конгресса США сегодня в Вашингтоне.
В частности, он рассказал об "украинском герое Владимире Рыбаке, 42-летнем отце двух детей, члене муниципального парламента в городе Горловка".
"15 апреля он вышел против сепаратиста, российского спецназовца под сепаратистским флагом, перед зданием местной администрации", - сказал Порошенко.
Читайте такжеСБУ обнародовала разговоры террористов об убийстве депутата Горловского горсовета"Так же, как Решат Аметов, он был похищен и подвергнут пыткам. Его последние часы, видимо, были ужасными. Его тело было изуродовано", - сказал Порошенко.
Он выразил убеждение, что скоро наступит то время, когда центральную площадь Горловки "будет названа в честь Владимира и школьники будут приносить цветы к его памятнику".