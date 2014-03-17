Найденное в Крыму тело со следами пыток принадлежит пропавшему крымскому татарину - меджлис
22:06, 17 марта 2014Общество
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Тело мужчины со следами пыток, найденное 15 марта в Крыму, принадлежит крымскому татарину Решату Аметову, пропавшему 3 марта по дороге в военкомат
Об этом сообщает пресс-служба меджлиса со ссылкой на результаты опознания.
«Как сообщил руководитель юридического управления меджлиса Тейфук Гафаров, убитым мужчиной, тело которого нашли в поле у села Земляничное Белогорского района, оказался Решат Аметов. Он пропал 3 марта, направляясь в военкомат. 17 марта в ходе опознания Зарина Аметова, супруга Решата Аметова, по ряду внешних признаков опознала тело своего мужа», - говорится в пресс-релизе меджлиса.
Ранее меджлис сообщал о следах пыток на найденном теле.
Похороны Решата Аметова состоятся 18 марта в Симферополе.
У него остались трое малолетних детей.
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