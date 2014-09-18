Порошенко призвал США предоставить Украине статус основного союзника без членства в НАТО
18:00, 18 сентября 2014Политика
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Порошенко призвал США предоставить Украине особый статус по безопасности.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко призвал США предоставить Украине статус основного союзника без членства в НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместном заседании палат Конгресса США сегодня в Вашингтоне.
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«Я призываю США дать Украине особый статус по безопасности, отображающий высокий уровень взаимодействия с нечленом НАТО», - заявил он.
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