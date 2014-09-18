Законы о самоуправлении Донбасса не начнут действовать, пока там войска РФ – советник президента

Пока последний российский солдат не покинет территорию Украины, ни один закон об особом самоуправлении на Донбассе не начнет действовать. Об этом заявил советник президента Украины, народный депутат Николай Томенко, комментируя принятые в парламенте законы об особом порядке самоуправления в некоторых районах Донбасса и амнистии.

По словам Томенко, которого цитирует пресс-служба депутата, проголосованные 16 сентября законы - это правовая, или, скорее, политическая декларация того, что Украина готова к дальнейшим шагам по реализации мирного плана президента.

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«Мы четко продемонстрировали готовность говорить о том, что можем пойти на определенные компромиссы, но эти компромиссы – в законе. И эти законы могут быть реализованы, когда территорию Украины покинет последний российский солдат, когда на востоке перестанет вестись война, когда будет сдано оружие террористами», - отметил Томенко.

Он также сказал, что с уважением относится к людям, которые пришли под Администрацию президента Украины протестовать против этих законов относительно Донбасса. «Но есть и люди, которые требуют перемирия и мира, и не хотят, чтобы дальше погибали их дети. Нельзя работать только в одном режиме. Мы работаем в двух режимах: путем мирных переговоров и в военном формате. В любом случае, мы обязаны украинское государство защищать», - сказал Томенко.

По его словам, очевидно, что это перемирие для нас должно завершиться перевооружением Вооруженных сил Украины, чтобы наши военные могли воевать с той техникой, с которой можно воевать в ХХІ веке.

Что касается закона об амнистии, то Томенко обратил внимание на то, что в тексте закона есть исключительный перечень тех людей, которые не могут попасть под амнистию. «Конечно, не могут быть амнистированы те, кто убивал, насиловал, занимался мародерством, порочил украинскую символику и т.п», - сказал Томенко.

Он отметил, что переговоры с агрессором нужно проводить "вчетвером" или "втроем": Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Украина и Россия или другие варианты.

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По словам советника, президент Украины продолжает работу, чтобы создать мировую проукраинскую коалицию. Украине сейчас важно, чтобы ее позицию поддержало максимальное количество стран, причем эта позиция должна касаться не только моральной, политической и правовой, но и финансовой, технической и военной поддержки.

Относительно тайного голосования за эти законы, то, по словам Томенко, это была неожиданность. «Решение было правильным, но нужно было делать открытое заседание, тогда бы не возникало лишних вопросов», - сказал Томенко.