Российский солдат выложил в соцсети свои фото возле "Иловайского котла"
20:20, 03 сентября 2014Политика
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Еще один российский военнослужащий "засветил" Вооруженные Силы России на Донбассе неподалеку от Иловайска.
Российский солдат выложил фото с Донбасса / Влад Содель
Об этом сообщил фотограф Влад Содель в своем Facebook.
"Темур Исаков ... завесил фотку, сделанную на месте преступления. В котле под Иловайском-Многопольем", - написал Содель.
Очень быстро после этого страница солдата была удалена из ВКонтакте.
Post by Содель Влад.
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