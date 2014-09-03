Российский солдат выложил в соцсети свои фото возле "Иловайского котла"

20:20, 03 сентября 2014
Политика
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Еще один российский военнослужащий "засветил" Вооруженные Силы России на Донбассе неподалеку от Иловайска.

Российский солдат выложил фото с Донбасса

Об этом сообщил фотограф Влад Содель в своем Facebook.

"Темур Исаков ... завесил фотку, сделанную на месте преступления. В котле под Иловайском-Многопольем", - написал Содель.

Очень быстро после этого страница солдата была удалена из ВКонтакте.

Post by Содель Влад.

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