Медик "Айдара": наших парней обливают бензином и поджигают
19:53, 17 сентября 2014Политика
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Военные и гражданские, которым посчастливилось вырваться из плена пророссийских боевиков, рассказывают о многочисленных фактах пыток, которые они наблюдали или через которые им пришлось пройти самим.
Медики сообщают о пытках / Радио Свобода
Медики, которые работают в зоне боевых действий, тоже подтверждают, что на оккупированных территориях совершаются зверства, сообщает Радио Свобода.
Эмма, медик батальона "Айдар", каждый раз после гибели ребят отправляется в морги Луганщины, чтобы опознать тела погибших.
Читайте такжеСБУ задержала члена "ДНР" по подозрению в пытках и расстреле мирных жителейЭмма показала множество фото с телами бойцов батальона «Айдар», на которых она увидела следы пыток. По ее словам, это сделали пророссийские боевики.
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