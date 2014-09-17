Медик "Айдара": наших парней обливают бензином и поджигают

Медики, которые работают в зоне боевых действий, тоже подтверждают, что на оккупированных территориях совершаются зверства, сообщает Радио Свобода.

Эмма, медик батальона "Айдар", каждый раз после гибели ребят отправляется в морги Луганщины, чтобы опознать тела погибших.

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