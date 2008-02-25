У Ющенко хотят, чтоб Тимошенко сполна заплатила за близкие отношения с Россией

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА неудовлетворен состоянием расчетов Украиной за употребленный газ.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

По словам В.БАЛОГИ, такое состояние расчетов «бросает тень» на отношения между двумя стратегическими партнерами – Украиной и Россией. «Если мы хотим, чтобы между нами были качественные и близкие отношения, то нам нужны все договоренности, в том числе и по уплате за энергоносители, выполнять четко», - сказал он.

В.БАЛОГА отметил, что именно четкое выполнение договоренностей не приведет к появлению вопроса о форме снабжения газа на протяжении 2008 года и в перспективе.