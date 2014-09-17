Высокопоставленные чиновники попадут под люстрацию в первую очередь - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время брифинга после заседания правительства.

По его словам, Кабинет министров Украины ожидает неотложного направления на подпись президенту этого закона.

“Чтобы с первого дня вступления закона в силу Кабинет министров начал проводить проверку и люстрацию тех государственных служащих, которые попали под действие этого закона. В первую очередь, высших должностных лиц Кабинета министров. Будет проведена проверка всех руководителей центральных органов исполнительной власти, министерств, ведомств”, - пояснил он.

Читайте такжеЯценюк поручил создать комиссии по люстрации в каждом министерстве“Мы ожидаем безотлагательного направлении этого закона президенту, и в случае подписания президентом этого закона, украинское правительство готово к проведению люстрации, очистке всего государственного аппарата”, - отметил Петренко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 сентября приняла закон об очищении власти, также известный как закон о люстрации.

Согласно принятому закону, субъектами люстрации являются все государственные служащие, служащие органов местного самоуправления, за исключением выборных должностей.

Как заявил народный депутат Юрий Деревянко, данный закон распространяется также на премьер-министра Украины, заместителей министра, заместителей руководителей других центральных органов власти. Также этот закон распространяется на глав облгосадминистраций.

По словам Деревянко, под люстрацию подпадают все судьи и прокуроры, которые принимали противоправные решения в отношении участников Майдана. “Все они не имеют права занимать любую государственную должность сроком на 10 лет”, - добавил он.

Читайте такжеСубъектами люстрации есть все госслужащие кроме выборных должностей - нардепОн подчеркнул, что следующей категорией лиц, которые подпадают под закон о люстрации, являются те, кто, согласно решению суда, призывали к сепаратизму. Деревянко отметил, что такие лица не имеют права занимать должности сроком на 5 лет.

Сегодня, 17 сентября, премьер Арсений Яценюк поручил в каждом министерстве создать комиссии по люстрации, а также Общественный совет по вопросам люстрации при Министерстве юстиции.