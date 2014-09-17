Митингующие прогнали жену Луценко с Банковой с криками "На мусорку" (видео)

В частности, активисты выкрикивали "Позор!" и предлагали бросить ее в мусорный бак.

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Как сообщал УНИАН, вчера, накануне голосования о люстрации под зданием Верховной Рады митингующие бросили в мусорный бак народного депутата Виталия Журавского.